طرح الإعلان الترويجي الاول لنسخة زاك شنايدر من فيلم Justice League



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم، الذي ظهرت به تفاصيل اقطتعت من النسخة التي طرحت للعرض بالسينما منذ عدة أعوام.



وكان من ضمن التفاصيل التي ظهرت للمرة الأولى في نسخة المخرج زاك شنايدر، النجمة جال جادوت في مشهد تجسد به شخصية "ووندر وومان"، وتتعرف للمرة الاولى على الشرير بهذا العالم المعروف باسم "دارك سايد".



طرحت شبكة hbo عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أول إعلان ترويجي لنسخة المخرج زاك شنايدر من فيلم Justice League للأطبال الخارقين ضمن عالم dc السينمائي.