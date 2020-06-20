ريبيل ويلسون تستعرض إنجازها بعد فقدانها للكثير من الوزن



ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهرت بها ريبيل، بعد نشرها لها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام وكانت ترتدي زي أزرق جذاب.



وقبل ريبيل ويلسون كان أبرز نجوم هوليوود الذين فقدوا الكثير من وزنهم في الشهور الماضية، النجمة الكبيرة أديل، التي أبهرت الملايين بما فقدته من وزن غير من ملامحها تماما.



ظهرت النجمة الأسترالية ريبيل ويلسون، في إطلالة جديدة، استعرضت بها ما فقدته من وزن حتى الآن بعد اعلانها عن نيتها للسير في طريق النحافة والرياضة.