بريندان جليسون يتقمص ترامب في اللقطات الاول من مسلسل The Comey Rule



ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الأولى من المسلسل، وظهر بها النجم بريندان جلييسون في شخصية ترامب، والنجم جيف دانيالز مجسدا لشخصية جيمس كومي.



وقالت الصحيفة أن المسلسل سيطرح على جزئين، لمدة 4 ساعات، وسيتم بثه على قنوات شوتايم بداية من شهر نوفمبر المقبل.



نشرت شبكة شو تايم للإنتاج والبث التليفزيوني، أول صورتان من المسلسل القصير المثير للجدل The Comey Rule المستوحى من كتاب عن اعترافات رئيس المباحث الفيدرالية السابق جيمس كومي، ويتحدث عن فترة حكم ترامب منذ بداية توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.