نجمة أفلام "إكس مين" تنضم لحملة الداعمين لحقوق السود بأمريكا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


دشنت النجمة جينفر لورانس صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، رغبة منها في استغلال شهرتها في دعم قضايا الملونين بالمجتمع الامريكية.

وخلال الأيام القليلة الماضية منذ تدشين جينفر للصفحة، قامت بنشر مجموعة من الصور والتغريدات التي تعبر من خلالها عن دعمها لحركة "بلاك لايفز ماتر"، الداعمة لأرواح أصحاب البشرة السمراء.

ووفقا لموقع "يو إس ويكلي"، فإن إقدام جينفر على القيام بهذه الخطوة جاء بعد سنوات من رفضها للإنضمام لمنصات التواصل الإجتماعي بأنواعها.

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