فلسطين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، كشفت أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقا، و4 إصابات في القدس.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الحالات النشطة، ارتفعت إلى 98 حالة، في حين تم إدخال 253 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمحجورين منزليا إلى 1831.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وقالت الكيلة، إن نتائج كل العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غربي الخليل، وعددها 217، جاءت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.