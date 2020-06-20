فيروس لئيم جدا.. أستاذ علم ميكروبيولوجي يكشف صدمة عن كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الشيشيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل: إن فيروس كورونا عندما يدخل جسم الإنسان له طريقين، إما أن يذهب للجهاز الهضمي أو التنفسي، ويمكن أن ينتشر على مستوى الجهازين.

وكشف خلال لقاء خاص ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، عن أن الفيروس له أسلوبه الخاص، ويحاول أن يهاجم الجسم من دون أن يشعر جهاز المناعة في البداية، معقبا: "فيروس كورونا لئيم جدا.. يحاول يعمي جهاز المناعة أنه يشوفه عند دخوله في البداية حتى يصل للخلايا ويتلفها".

وأوضح أن أعراض الإصابة تختلف باختلاف المستقبلات التي استقبلت الفيروس داخل جسم الإنسان، فضلا عن حجم الفيروسات التي دخلت الجسم، وقوة جهاز المناعة.

خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة  79 

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 52211 حالة و2017 وفاة 

وذكر أن بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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