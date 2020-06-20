رياح محملة بالأتربة على بعض المناطق.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

السبت 20/يونيو/2020 - 08:29 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل وكواليس حالة الطقس اليوم السبت الموافق 20/6/2020، في بيان مهم صادر عن الهيئة,

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للحرارة في النهار وفي الليل يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة للرياح، أوضحت الأرصاد الجوية في البيان، أن جنوب سيناء، تتعرض للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي.

وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية فيكون معتدلًا نهارًا لطيفًا ليلًا، كما يشهد البحرين المتوسط والأحمر اضطراب في الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد، قالت الأرصاد الجوية إن الطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، أما على جنوب الصعيد فيكون حارًا نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر، فمعتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 21، وشرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 21.

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