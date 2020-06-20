الصين: إيواء "مثيري الشغب" في هونج كونج سيضر تايوان

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قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية لـ "مثيري الشغب" من هونغ كونغ لن يضر إلا بشعب تايوان وهو تدخل في شؤون المدينة التي تحكمها الصين، مستنكرة خطط تايوان لمساعدة هونغ كونغ الذين قرروا الفرار إلى الجزيرة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



قالت تايوان يوم الخميس إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة أولئك الذين يفكرون في مغادرة هونج كونج مع تشديد بكين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك تشريع جديد للأمن القومي المخطط له.



يبدأ المكتب الجديد عملياته اعتبارا من 1 يوليو، وهو اليوم الذي عادت فيه هونج كونج إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997 بوعد بالحريات المستمرة واسعة النطاق بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الصينية.



وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني في تقرير إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" - الطريقة القياسية للإشارة إلى حكومة تايوان - هي مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونج كونج وتخريب استقرارها والازدهار.



واضاف "إن توفير المأوى لمثيري الشغب والعناصر الذين يجلبون الفوضى إلى هونغ كونغ سيواصل إلحاق الضرر بشعب تايوان"، موضحا ان مؤامرات القوى التي تدعو إلى الاستقلال لهونج كونج وتايوان وتسعى أيضًا إلى الإضرار بـ "دولة واحدة ونظامين" وتقسيم الأمة لن تنجح أبدًا.





اكتسبت أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تعاطفًا واسع النطاق في تايوان، والتي رحبت بأولئك الذين انتقلوا بالفعل إلى الجزيرة وتتوقع المزيد في المستقبل.



أصبحت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون الشهر الماضي أول زعيمة حكومية تتعهد باتخاذ إجراءات لمساعدة أهالي هونج كونج الذين يغادرون بسبب ما يرونه تشديد الرقابة الصينية، مما يخنق تطلعاتهم الديمقراطية.



وتنفي الصين خنق حريات هونج كونج وتقول إن تشريعات الأمن القومي ضرورية لإعادة النظام إلى المركز المالي العالمي.

