أسماء جلال تسخر من طبخها عبر "إنستجرام"

السبت 20/يونيو/2020 - 07:58 ص
أسماء جلال
أسماء جلال
روان هيثم

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة طبق ملوخية من طبيخ أسماء جلال، وكتبت ساخرة: "أنا في حياتي ما دوقت ملوخية غريبة كده!".

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال، مشاركتها في مسلسل "لعبة النسيان" بموسم رمضان 2020، كما يُشار  إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

حيث تدور أحداثه حول إطار الإثارة والغموض والتشويق، والمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان وآخرين.

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