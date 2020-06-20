مبعوثا الولايات المتحدة وروسيا يناقشان الحد من التسلح الأسبوع المقبل

السبت 20/يونيو/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي مارشال بيلينجسليا سيتوجه إلى النمسا يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة "الموضوعات المتفق عليها بشكل متبادل والمتعلقة بمستقبل الحد من التسلح"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية "إن الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام إلى هذه المناقشات، وأوضحت حاجة الدول الثلاث لمواصلة مفاوضات تحديد الأسلحة بحسن نية".

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاقية للحد من الأسلحة النووية لتحل محل اتفاقية ستارت الجديدة لعام 2010.

تنتهي الاتفاقية، التي تفرض القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية إلى ما لا يزيد عن 1550 لكل منها، في فبراير.

وقد رفضت الصين، التي يقدر أنها تمتلك حوالي 300 سلاح نووي، مرارا اقتراح ترامب.

و قال بيلينجسليا الأسبوع الماضي إنه اتفق مع ريابكوف على زمان ومكان المفاوضات في يونيو.

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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة وروسيا الحد من التسلح اتفاقية ستارت الجديدة

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