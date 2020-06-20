الأهلي يفجر مفاجأة كبرى حول مستقبل صالح جمعة و كهربا

كشفت مسئولو النادي الأهلي، على خطة إعارة الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية مصرية:" أن لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي بقيادة محسن صالح، اتفقت على رحيل كلا من الثنائي صالح جمعة ومحمود عبدالمنعم كهربا على سبيل الإعارة هذا الموسم".





وأشارت التقارير:" أن فكرة لجنة التخطيط في إعارة الثنائي ترجع إلى اعتراضهما الكثير على قرارات السويسري خلال الجلسات الخاصة بينهم".





وشددت التقارير إلى أن كهربا وصالح جمعة يرغبان في المشاركة بصوره مستمره مع الفريق، وهو الأمر مرفوض تماماً من قبل فايلر الذي يرفض أن يتدخل أي شخص صلاحيته".



