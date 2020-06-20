يوسف شعبان يكشف موقفه من اعتزال الفن.. وتفاصيل رسالته لنقيب الممثلين أشرف زكي





تحدث الفنان يوسف شعبان، عن الواقع المرير الذي يعيشه، مؤكدا أن غيابه يعود لعدم عرض الأعمال عليه.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه لا تعرض عليه أعمال ذات مستوى جيد أو حتى أعمالا دون المستوى، ولم يعد أحد يرشحه للمشاركة.





وعن موقفه من اعتزال التمثيل قال: "ليس هنالك فنان يعتزل"، مشيرا إلى أن الفنان قد يبتعد ولكنه لا يستطيع الاعتزال ضاربا المثال بالعديد من نجوم هوليود.





وأشار إلى أنه الآن لا يستطيع إجادة الأدوار التي كان يقدمها في شبابه والتي تتطلب مطاردات وحركة كثيرة، لكن يمكنه تقديم شخصية رجل ناضج وهو يعي تماما متطلبات السن.





وكشف شعبان عن تواصله مع أشرف زكي نقيب الممثلين، حيث أخبره قائلا " لم أعتزل.. إنما هذه الظروف هي من سيدفعني للاعتزال".



