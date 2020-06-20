رانيا محمود ياسين تشعل انستجرام في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث ظهرت رانيا بالصورة من داخل منزلها، مرتدية تيشرت باللون الأزرق، كما اعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل، وضاعفت جمالها يوضع ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها، فبدت أكثر جمالا.يشار إلى أن رانيا محمود ياسين تشارك في مسلسل "خالد بن الوليد" ومن المقرر عرضه في دراما رمضان 2020 ، وهو مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية ،هو مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.