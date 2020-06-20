نادية الجندي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

السبت 20/يونيو/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة نادية الجندي، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها وظهرت بفستان قط طويل باللون الأصفر وتركت شعرها منسدل على كتفها ووضعت ميك أب يبرز ملامح وجهها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات ومن أبرزها "قمر يا ملكة".

ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى ، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



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