نجم الأهلي يرفض بيراميدز ويختار الإنضمام للإتحاد السكندري

السبت 20/يونيو/2020 - 05:12 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، وجهة المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عمار حمدي يختار الاتحاد السكندري بدلا من بيراميدز

استقر عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، على الفريق الذي يرغب في الإنضمام لصفوفه في الموسم الجديد حال عدم عودته للأهلي نهاية ا لموسم الحالي.

وتحدثت تقارير صحفية عن  أن عمار حمدي أبلغ الأهلي برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها بيراميدز الذي فتح باب المفاوضات لضم لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بالإضافة للإتحاد السكندري وانبي ووادي دجلة وطلائع الجيش.

ويرغب عمار في الإنضمام لصفوف نادي الإتحاد السكندري حال عدم عودته للأهلي، حيث يري أن فرصته بالفريق السكندري ستكون أفضل خاصة وأنه سبق ولعب ضمن صفوفه معارًا وتألق معه بشكل لافت للأنظار ويريد تكرار التجربة.

أخبار تهمك

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم

ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالله لشفاء والدتها بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ يوم

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

01:23 ص

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

10:28 م

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟