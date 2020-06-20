نجم الأهلي يرفض بيراميدز ويختار الإنضمام للإتحاد السكندري









حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، وجهة المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





عمار حمدي يختار الاتحاد السكندري بدلا من بيراميدز





استقر عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، على الفريق الذي يرغب في الإنضمام لصفوفه في الموسم الجديد حال عدم عودته للأهلي نهاية ا لموسم الحالي.





وتحدثت تقارير صحفية عن أن عمار حمدي أبلغ الأهلي برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري.





وتلقى عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها بيراميدز الذي فتح باب المفاوضات لضم لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بالإضافة للإتحاد السكندري وانبي ووادي دجلة وطلائع الجيش.



