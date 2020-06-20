برشلونة يغير بوصلته تجاه أنسو فاتي

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتحصين نجمه أنسو فاتي لأطول فترة ممكنة خوفًا عليه من الأندية الأوروبية التي تسعى إلى ضمه مع كل ميركاتو خاصة أنه أحد المواهب الاستثنائية في كرة القدم في العالم.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن إدارة برشلونة تحصن أنسو فاتي من الرحيل حتى مع وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، واقتراب قدوم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة الفريق الكتالوني تحافظ على تدريبات فاتي مع الفريق الأول فإذا لم يجد فرصة في المشاركة بجوار ميسي وسواريز وجريزمان فإنه سيلعب مع الرديف من أجل اكتساب شخصية برشلونة.