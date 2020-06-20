إسلام شندي يشارك جمهوره سعادته بقراءة فاتحته عبر "إنستجرام"





نشر عضو فريق المدفعجية إسلام شندي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر إسلام شندي، في هذه الصورة معلنًا عن قراءة فاتحته: محتفلا وسط عائلته، وكتب قائلاً: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. نصي التاني".وتوالت عليه التهاني والسعادة من قبل جمهوره، وعلق أحدهم قائلاً: "ألف مبروكيا شندي ربنا يكملك على خير".يذكر أن آخر أعمال شندي مشاركته بغناء تتر مسلسل "ب 100 وش" برفقة المدفعجية والتي تحمل اسم مليونير مليونير، وحققت نجاحاً كبيرًا.