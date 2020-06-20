إسلام شندي يشارك جمهوره سعادته بقراءة فاتحته عبر "إنستجرام"

السبت 20/يونيو/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر عضو فريق المدفعجية إسلام شندي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر إسلام شندي، في هذه الصورة معلنًا عن قراءة فاتحته: محتفلا وسط عائلته، وكتب قائلاً: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. نصي التاني".

وتوالت عليه التهاني والسعادة من قبل جمهوره، وعلق أحدهم قائلاً: "ألف مبروكيا شندي ربنا يكملك على خير".

يذكر أن آخر أعمال شندي مشاركته بغناء تتر مسلسل "ب 100 وش" برفقة المدفعجية والتي تحمل اسم مليونير مليونير، وحققت نجاحاً كبيرًا.

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 8 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ يوم

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم

ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالله لشفاء والدتها بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

01:23 ص

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

10:28 م

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟