نيوكاسل يهدد برشلونة

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الصراع على ضم السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والمطلوب في نادي برشلونة الإسباني كما يراقبه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن صندوق الاستثمار السعودي القريب من الاستحواذ على أسهم نيوكاسل يونايتد يرغب في ضم كاليدو كوليبالى صخرة دفاع نابولي براتب سنوي قيمته 12 مليون يورو فى الموسم.

وأضاف الموقع أن نيوكاسل يونايتد سيدفع 80 مليون يورو لنادي نابولي من أجل الاستغناء عن اللاعب خاصة أنه يخطط للتعاقد مع لوتشيانو سباليتي مدرب روما السابق والبلجيكى رادجا ناينجولان لينافس مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.