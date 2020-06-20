نجم ريال مدريد ينفي رحيله

السبت 20/يونيو/2020 - 10:56 ص
ناتشو
ناتشو
الفجر الرياضي

نفى ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد الإسباني كل التكهنات والأخبار التي تم تداولها حول رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع مدافع جديد أو التفكير في دخوله ضمن صفقة تبادلية مثل التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال ناتشو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "أمر مهم أن نتمكن من اللعب مرة أخرى فكرة القدم مهمة في هذا البلد وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون وهي وظيفتنا التي نعمل بها لذلك نتمنى أن نتخلص مع وباء كورونا من أجل العودة سريعًا".

 

وأضاف: "فى كرة القدم لا تعرف ما سيحدث فلدى عامان في عقدي مع الريال وأريد إنهاء مسيرتي هنا لأنه النادي الذي قضيت فيه حياتي.. في كل يوم أسمع الأخبار عن رحيلي ولا أهتم به فأنا أتحدث مع المدربين في كل ميركاتو وأحترم وجهات نظرهم".

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