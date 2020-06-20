صراع بين أرسنال ومانشستر يونايتد على "اللاعب الزجاجي"

دخل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان في منافسة ساخنة على ضم أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم لكلا الفريقين مع استئاف المباريات في الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة وهو نفس طلب أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي الباحث عن ضم اللاعب.

وأشارت إلى أن أرسنال طلب تقريرًا طبيًا عن إصابة الركبة التي تلازم عثمان ديمبيلي منذ وقت طويل وهل هي مزمنة خاصة أنه خرج من الحسابات في برشلونة بسببها فلم يلعب سوى 74 مباراة منذ قدومه من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.