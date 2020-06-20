برشلونة يجهز نجما جديدا

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجهيز الجناح أنسو فاتي للمشاركة مع الفريق الأول بشكل أساسي وذلك خوفًا عليه من الأندية الأوروبية التي ترغب في استغلاله للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بدعوى أنه لا يمكن أن يلعب في وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان واقتراب قدوم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب كامب نو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن كيكي سيتين المدير لفني لبرشلونة يتابع تدريبات فاتي مع الفريق الأول خاصة بين اللاعبين الكبر مثل ميسي وسواريز وجيرارد بيكيه من أجل أن يكتسب فاتي شخصية الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن أنسو فاتي تواجد مثل زملائه فى برشلونة داخل الحجر المنزلى منذ 45 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا ويتدرب وفقًا لخطة فردية محكمة ويتبع الشاب بدقة التعليمات التى يرسلها له النادى كل يوم كما أنه يتبع نظام غذائي مثل اللاعبين الكبار.