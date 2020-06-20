أول تعليق من مورينيو عقب التعادل مع مانشستر يوناتيد

السبت 20/يونيو/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
مر  مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، بمشاعر متناقضة من التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو، في تصريحات عقب المباراة نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا سعيد ببعض الأمور، ولست سعيدًا بشأن أمور أخرى، ما الذي أحببته؟ أحببت سلوك الفريق، التنظيم، السيطرة، الصلابة، وتقديم ما لا يريده يونايتد".

وأضاف: "لست سعيدا بطريقة قراءتي للمباراة، ولعدم امتلاكي الاحتياطيين المناسبين للرد.. عندما أصبحوا أكثر سيطرة، شعرنا بالتعب في المقدمة، ولم نتمكن من الضغط".

وعن تسجيل اليونايتد هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم احتساب الحكم ضربة أخرى للشياطين الحمر، قبل أن يلغيها "الفار"، قال المدرب البرتغالي: "كانت إدارة المواجهة صعبة، لست سعيدا بشأن ركلة الجزاء الأولى، ولست سعيدا بشأن الثانية".

وأوضح: "لست سعيدا بتقنية الفيديو، وليس الحكم، في ضربة الجزاء الأولى.. الحكم يمكنه ارتكاب الأخطاء، لكن تقنية الفيديو موجودة لإنجاز المهمة".

وأردف مورينيو: "في ركلة الجزاء الثانية، لم أكن سعيدا بالحكم، لأنه لم يمنحنا ركلة حرة قبل اللقطة، ثم منحهم ضربة جزاء، وفي هذه الحالة تقنية الفيديو قالت الحقيقة"

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