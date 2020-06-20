انقلاب ليونيل ميسي في برشلونة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:31 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

تدخل ليونيل ميسى نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية والذي يعتبره البرغوث الأرجنتيني خير خليفة للمهاجم لويس سواريز.

 

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن أن ميسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بمواطنه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي لإقناعه بالانتقال إلى قلعة كامب نو خاصة أنه يرغب في تواجدهما معاً في خط الهجوم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المكالمة تضمنت رغبة ميسى فى انتقال لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة لأنه مقتنع بقدراته منذ أكتوبر 2019 حينما لعب برشلونة مع إنتر ميلان فى كامب نو واستطاع مارتينيز أن يسجل هدفًا فى الدقيقة الثانية.

 

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