كريم فهمي: لا توجد بيني وبين شقيقي أحمد منافسة فنية.. و"كل واحد له سكة مختلفة"

السبت 20/يونيو/2020 - 04:25 ص
بوابة الفجر

قال الفنان كريم فهمي، إنه بالرغم أنني ممثل وشقيه أحمد كذلك، لكن لا توجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم "سكة بعيدة عن الآخر"، وله أعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون.

وقال في تصريحات صحفية: شخصيتي تختلف مع شخصية أحمد أنا بطبعي لا أرد على الانتقادات، وحينما يتجاوز أحدهم يكون البلوك هو المصير".

وأكد أنه لا يلوم أحمد فهمي، على ما يفعله مع من يتجاوز حدوده، فكل شخص حر في تصرفه في النهاية، وردود أفعاله تختلف عن الآخر.

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