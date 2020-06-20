كريم فهمي: لا توجد بيني وبين شقيقي أحمد منافسة فنية.. و"كل واحد له سكة مختلفة"





قال الفنان كريم فهمي، إنه بالرغم أنني ممثل وشقيه أحمد كذلك، لكن لا توجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم "سكة بعيدة عن الآخر"، وله أعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون.





وقال في تصريحات صحفية: شخصيتي تختلف مع شخصية أحمد أنا بطبعي لا أرد على الانتقادات، وحينما يتجاوز أحدهم يكون البلوك هو المصير".



