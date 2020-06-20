تعثر مفاوضات برشلونة لضم صفقة الموسم

السبت 20/يونيو/2020 - 08:24 ص
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

تعثر نادي برشلونة الإسباني في التوصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه أحد أهم أضلاع مشروع المستقبل في قلعة كامب نو.

 

كشفت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن أن برشلونة عرض نجميه راكيتيتش وسيميدو بالإضافة إلى وضع فيدال على لائحة الانتظار من أجل التعاقد مع مارتينيز لكن إنتر ميلان رفض هذا العرض لرغبته في عدم الدخول في صفقات تبادلية.

 

وأشارت الشبكة إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان رفض فكرة ضم راكيتيتش وسيميدو من برشلونة الذي بات عليه دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز من أجل إنهاء الصفقة المطلوبة من ليونيل ميسي نجم الفريق بالاسم.

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