بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

السبت 20/يونيو/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
على شحاتة
أصبح إنضمام طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب، للنادي الأهلي أمر واقعي ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة، والتي يسعى المارد الأحمر لانهائها خوفا من آية مستجدات قد تتسب في فشلها ومنها دخول العديد من الأندية كمنافس لضم اللاعب، وفي مقدمتهم نادي الزمالك. 

وعلى الرغم من أن الصفقة قد تكبد الأهلي مقابل مادي كبير، إلا أن اصرار الأهلي على ضم اللاعب أصبح أمر حتمي، خاصة بعد رغبة طاهر محمد طاهر  في الانضمام للفريق الأحمر، وهو ما رجح كفة القلعة الحمراء في المحطات الهامة للصفقة. 


ويلعب طاهر محمد طاهر كجناح أيسر مع المقاولون العرب،  ويشغل هذا المركز في الأهلي رمضان صبحي المعار من نادي 
هيدرسفيلد الإنجليزي، ومن هنا خرجت التكهنات بأن انضمام لاعب المقاولون الشاب والملقب بخليفة محمد صلاح تحسباً لفشل الأهلي في شراء رمضان صبحي من النادي الإنجليزي والذي يغالي في طلباته المادية للتخلي عن صبحي.

ومع انضمام طاهر للأهلي، سيفقد الفريق الأحمر اصراره علي شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بسبب ارتفاع سعر الصفقة والذي قذ يتحطي ال100 مليون جنيه مصري. 

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