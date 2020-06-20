أحمد مكي يرد على مهنئيه بعيد ميلاده عبر "إنستجرام"

السبت 20/يونيو/2020 - 03:49 ص
أحمد مكي
أحمد مكي
مصطفى فكيه

حرص الفنان أحمد مكي، أن يشارك جمهوره سعادته بالتهاني التي تلقاها بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر صورة له من فيلم "طير أنت" وكتب معلقًا: "شكرًا لكل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي وبعتولي، الله يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، كل سنة وانتم طيبين".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، ومنهم تعليق أحدهم قائلاً: "بنحبك يا نجم يا رب دايما في نجاح وسعادة عقبال مليون سنة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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