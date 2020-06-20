نجم إيفرتون يستفز فان دايك بتصريح مثير

السبت 20/يونيو/2020 - 03:09 ص
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي

وجه المهاجم البرازيلي ريتشارلسون، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي تصريحاً مستفزاً للهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع نادي ليفربول، قبل ساعات من لقاء الفريقين في "ديربي الميرسيسايد" يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح ريتشارلسون، أن فان دايك ليس أفضل مدافع في العالم كما يدعي البعض، وهناك العديد من المدافعين أفضل منه.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات الدولي البرازيلي، حيث قال: "لقد راوغت فان دايك من قبل، يقول الجميع بأنه أفضل مدافع في العالم، ويتحدث عنه الناس كثيراً، فهو مدافع رائع".


وتابع: "بالنسبة لي هناك بعض المدافعين أفضل منه، على الرغم من إختياره من بين أفضل 3 لاعبين في العالم، بعد أن قدم موسماً ممتازاً".

وسؤاله حول المدافعين الأفضل من فان دايك، أتم ريتشارلسون: "نعم، سيرجيو راموس وماركينيوس وتياجو سيلفا".

ويستصيف إيفرتون جاره وغريمه ليفربول مساء الأحد المقبل 21 يونيو على ملعب جوديسون بارك، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كخطوة هامة في طريق ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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