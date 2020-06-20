فتح قصر الحمراء.. وروسيا ترفع الحظر عن "تليجرام".. العالم في أسبوع

شهد العالم هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة، وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أهم وأبرز أحداث العالم من يوم السبت 13 يونيو وحتى يوم الجمعة 19 يونيو 2020، في السطور التالية:





- البحرية الأمريكية تؤيد قرار فصل قبطان "ثيودور روزفلت" بسبب كورونا:

بحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس" أن البحرية الأمريكية صدَّقت على قرار فصل النقيب بريت كروزير حيث تم وقفه عن الخدمة بسبب تفشي وباء كوفيد 19 على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت "، وفي شهر مارس الماضي تم طره بسبب أن طالب بأن يدخل طاقمه الذي يحتوي على 5000 فرد العزل الصحي حتى يحاول السيطرة على تفشي كوفيد 19 على متن حاملة الطائرات وفي نفس التوقيت أثبتت نتائج التحاليل المعملية إصابة 100 بحار بكوفيد 19 حيث جاءت جميع نتائج تحاليلهم إيجابية وارتفع الرقم عن 100 بحار ليصل في الشهر التالي إلى 840 بحار على الأقل مصابين بكوفيد 19.





كما اشتد الأمر إلى أن وصل إلى أزمة قيادية عسكرية واعتبارها من أكبر الأزمات في السنوات الأخيرة حيث تفشى كوفيد 19 على متن حاملة الطائرات خلال إبحارها في المحيط الهادىء في شهر مارس الماضي ونتج عن ذلك إصابة أكثر من 1000 فرد من الطاقم ووفاة حالة واحدة لبحار، وبحسب ما ذكره خطاب مسرب أمر وزير البحرية توماس مودلي باستبعاد القبطان " بريت كروزير" قائلا:" أنه ساذج جدا أو غبي جدا" في القيادة.





- روسيا ترفع حظرًا على تطبيق تليجرام بعد أن فشلت في حجبه:

على الرغم من مرور عامين على فرض حظر لتطبيق التراسل " تليجرام " في روسيا فقد رفعت روسيا يوم الخميس 18 يونيو 2020 هذا الحظر بعد فشلها في توقف إستخدامه المنتشر بطريقة كبيرة بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.





وكان رد فعل وسائل الإعلام الروسية أنها وصفت رفع الحظر بالإذعان بينما أفادت هيئة الرقابة على الإتصالات روسكومنادزور أن رفع الحظر يرجع إلى أن مؤسس تطبيق التليجرام بافيل دوروف الروسي أظهر للحكومة الروسية أنه مستعد لكي يتعاون للقضاء على الإرهاب والتطرف على هذه المنصة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.





و صرحت هيئة الرقابة على الإتصالات في بيان قائلة:" روسكومنادزور تسقط طلبها بتقييد الدخول على تطبيق تليجرام للتراسل بالاتفاق مع مكتب المدعي العام الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.





وكان الخلاف القائم بين مؤسس تطبيق التليجرام والحكومة الروسية أساسه القضايا التي تتعلق بخصوصية المستخدم وطلبت هيئة الرقابة على الإتصالات الروسية من دوروف أن يمدها التطبيق ببيانات معينة ويُدرج التطبيق ضمن قائمة حكومية لمقدمي المعلومات، وهذا الخلاف أدى إلى أن حظرت الهيئة التطبيق في شهر إبريل 2018 وبالرغم من انها عطلّت عناوين بروتوكولات الإنترنت فشلت في هذا الحظر وأخذ توسع تطبيق التليجرام يزداد وينتشر بشكل كبير في روسيا لأنه يعتبر من تطبيقات التراسل الرائدة في تقديم خدمة القنوات الإخبارية، وبالرغم من حظر التطبيق إلا أن الهيئات الحكومية استعانت به وفتحت قنوات لها عليه مثل وزارة الخارجية الروسية في مكافحة ومواجهة أزمة كوفيد 19، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.





وبحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صرح قائلا ً بأن الكرملين اطلع على خطوة هيئة الرقابة على الإتصالات الروسية روسكومنادزور.





- فتح قصر الحمراء بغرناطه أبوابه أمام الزائرين لأول مرة منذ 3 أشهر: