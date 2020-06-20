"مجاهد" يعلق على انتهاء أزمة المحتجزين في ليبيا: الصقور المصرية لا تنام (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:43 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
علق الكابتن عزمي مجاهد، على مقولة محمد أبو تريكة "إن قطر تستثمر في البشر وليس الحجر"، قائلا "مكنتش أتصور أبوتريكة إخواني بهذه الوضاعة".

وقال "مجاهد" خلال لقاءه بالإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المشروعات التي قام بإنجازها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من عدد سكان قطر.

ووجه "مجاهد" الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلا إن الشرطة هي "هيبة الدولة" في تنفيذ القانون، وذلك لأنه اختار قيادات محترمة من مديري الأمن، ولهم دور محترم في تنفيذ الحظر والالتزام والانضباط، "وأنا أحييهم لأنهم على أعلى المستويات".

واختتم حديثه: "مصر قوية عفية واقفة على رجليها، وأزمة كورونا أظهرت القيادة المصرية شكلها إيه، وانتهاء أزمة ليبيا أسعد المصريين جميعا بعودة شبابها، والصقور المصرية لا تنام".

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