عزمي مجاهد: الاقتصاد التركي قائم على الدعارة (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:41 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
قال عزمي مجاهد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للشواذ. 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاقتصاد التركي قائم على الدعارة، لا فتا إلى أن بيوت الدعارة مرخصة، فهولاء ليس لهم علاقة بالإسلام نهائيا.

وشن مجاهد هجوما حادا على الخونة العملاء الهاربين في تركيا أحمد عطوان وعماد البحيري مذيعين قناة الشرق الإرهابية.

استكمل: الإرهابي الخائن أحمد عطوان المقيم في تركيا مذيع قناة الشرق الإخوانية كان عضوا في الحزب الوطني بمحافظة الغربية، وكان يعمل نبطشي أفراح، ولكن للأسف أحد الأشخاص توسط له لتعيينه في إحدى الصحف الخاصة، لافتا إلى أن أحد رؤساء تحرير الصحف الخاصة قام بتطهير المؤسسة وتم فصله من العمل. 


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