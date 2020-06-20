عزمي مجاهد: اختيار "أردوغان" رئيسا شرفيا للاتحاد الدولي للشواذ (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:40 ص
الديكتاتور أردوغان
الديكتاتور أردوغان
قال الكابتن عزمي مجاهد، إن عام 2020 هو العام الذي سيشهد نهاية الرئيس التركي أردوغان وأنا تنبأت بذلك في العام الماضي، لأنه أصبح أكثر ديكتاتورية وتوحشا، وهو يعتمد على التنظيم الدولي للإخوان.

وأضاف مجاهد، خلال لقاءه بالإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، توجد مؤامرة كبيرة على مصر ولكن "عندنا جيش وطني شريف قوي من أقوى الجيوش في العالم".

وتابع: "كان واحد من الإخوان طالع على قناة مكملين، يقول عايزين يكون فيه تفاهم مع مصر، وبيحاولوا يكون فيه اتصال معانا".

وأردف عزمي مجاهد: أن الاتحاد الدولي للشواذ قام بتعيين أردوغان رئيس شرفي للاتحاد الذي يضم محمد البرادعي وليليان داود وغيرهم. 


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