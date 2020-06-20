محمد موسى يعرض فيديو يكشف أساليب التعذيب في السجون القطرية

عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر فيه انتهاكات النظام القطري ضد المساجين داخل العنابر.





وظهر في الفيديو انتهاكات شنيعة ضد حقوق الانسان يمارسها النظام القطري من تعذيب في السجون القطرية وعدم التفاعل مع جائحة كورونا.





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، سلطات السجن في سجن الدوحة ا لمركزي فرضت قيودا إضافية على منح الرعاية الطبية ومنع الزيارات وعدم المباشرة الطبية للمساجين.





وتابع: الواسطة والمحسوبية هما اللي بيحكموا الأمور داخل سجون قطر ومع ذلك تلاقي تميم ونظامه بيتكلموا عن الحريات في دول أخري وبيساندوا فيها الإرهابيين.







