أستاذ علم الاجتماع: نجاح الجيش المصري في تبديد أحلام "أردوغان" جعله مثل "المجنون" (فيديو)

قال محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن دولة الخلافة حلم يراود "أردوغان" منذ سنوات طويلة، والدولة الأمريكية صاحبة مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة، تعلم إن هذه أحد النقاط التي يمكن أن تستخدمها لتنفيذ مخططها، وبالتالي أردوغان ألعوبة في يد الأمريكي.





وأضاف سيد أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أمريكا تعلم إن أردوغان عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وما تم من محاولات للتلاعب في الداخل المصري وتنفيذ مخطط تقسيم وتفتيت مصر باعتبارها الجائزة الكبرى، الجيش المصري أجهضه.





وتابع: "لولا 30 يونيو كان أردوغان حلمه هيتحقق بالفعل، أو الجزء الأكبر من حلمه لأن مصر هي الجائزة الكبرى، وبالتالي نجاح الجيش المصري البطل في تفتيت حلم أردوغان جعله كالمجنون يتحرك من ليبيا إلى سوريا في محاولة لتعويض حلمه الذي تبدد بفضل الجيش المصري".







