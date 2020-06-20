خبير أمني: الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" للدفاع عن الأمة العربية

السبت 20/يونيو/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر

قال اللواء مجدي عبد الحليم الخبير الأمني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل في حروب كثيرة في محتلف الدول لإقامه الأمبراطورية العثمانية رغم تدهور الاقتصاد التركي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أردوغان يحاول إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية غرب ليبيا.

استكمل: هناك جهات خفية تريد انذلاق الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" الباقية للدفاع عن الأمة العربية إلى حروب سواء في الجنوب حيث إثيوبيا أوالغرب حيث ليبيا، أو الشمال في البحر المتوسط، لافتا ان القيادة السياسية الحكمية لا تندفع وراء هذه الاستفزازات.

وأضاف، القيادة السياسية دائما تتجه إلى الحلول السياسية أولا مثلما حدث مع الـ 23 مصري المختطفين من قبل ميلشيات للبيبة وتم تحريرهم دبلوماسيا.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالله لشفاء والدتها بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 10 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:23 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

10:28 م

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟