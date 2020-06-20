خبير أمني: الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" للدفاع عن الأمة العربية





قال اللواء مجدي عبد الحليم الخبير الأمني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل في حروب كثيرة في محتلف الدول لإقامه الأمبراطورية العثمانية رغم تدهور الاقتصاد التركي.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أردوغان يحاول إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية غرب ليبيا.





استكمل: هناك جهات خفية تريد انذلاق الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" الباقية للدفاع عن الأمة العربية إلى حروب سواء في الجنوب حيث إثيوبيا أوالغرب حيث ليبيا، أو الشمال في البحر المتوسط، لافتا ان القيادة السياسية الحكمية لا تندفع وراء هذه الاستفزازات.





وأضاف، القيادة السياسية دائما تتجه إلى الحلول السياسية أولا مثلما حدث مع الـ 23 مصري المختطفين من قبل ميلشيات للبيبة وتم تحريرهم دبلوماسيا.



