مساعد وزير الخارجية الأسبق: التدخل الأجنبي في ليبيا زاد الأمور تعقيدا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:25 ص
حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق
حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تريد توحد الدول العربية لدعم المسار السياسي في ليبيا للحفاظ على استقلال الأراضي الليببة.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لا ينبغي أن نتغافل اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق وصدر بحقها قرار من مجلس الأمن.

أضاف: البرلمان الليبي أيضا معترف به من قبل المجتمع الدولي، لذلك الأمور في ليبيا معقدة  للغاية والتدخل الأجنبي زادها تعقيدا، الأهم هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف الحل والمسار السياسي كما ورد في مخرجات قمة برلين لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية. 


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