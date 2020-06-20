"موسى" ينعى محمد السرسي: كان دمث الخلق وأسلوبه راقي في تعامله مع الآخرين (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر

نعى الإعلامي محمد موسى، الإعلامي محمد السرسي، المذيع بقناة الحدث اليوم، والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، إثر حادث أليم على الطريق الدائري.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن القناة فقدت زميل عزيز علينا كلنا، والحقيقة متعاملتش معاه كتير، ولكن الأوقات اللي كنت بتعامل معاه فيها كنت أشوف فيه دماثة الخلق والأسلوب الراقي في تعامله مع الآخرين".

وتابع "موسى"، "إن كل الزملاء بقناة الحدث اليوم يشعرون بالحزن لرحيل الزميل الإعلامي محمد السرسي"، مضيفا: "أوجه خالص العزاء لأسرة الفقيد وربنا يصبركم ويصبر كل محبيه".


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