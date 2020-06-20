برفقة زوجها.. كارمن سليمان تطل على جمهورها من داخل الحظر المنزلي

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نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهرت كارمن سليمان في هذه الصورة برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "الطهي كل شئ".



وتوالت عليها التعليقات، وعلق أحد محبينها قائلاً: "أيوة يا كوكي ربنا يخليكم لبعض وحشتينا".



يذكر أن آخر الأعمال التي طرحتها كارمن سليمان مشاركتها في فيديو كليب "بصاتك" برفقة زوجها مصطفى جاد، وهو من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد وظهر في الكليب أيضًا، وتوزيع ماز، إخراج أمير رواني.