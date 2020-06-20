نظرة مستقبلية لسمير غانم لأزمة "كورونا" في فيلم "يا رب ولد"





نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتضمنت هذه الصورة، صورة لوالدها الفنان سمير غانم من تصوير مشهد له في فيلم "يارب ولد"، وكان مرتدي Face Shield التي يرتديها البعض الآن تحفظا من الاصابة بفيروس كورونا.وكتبت دنيا سمير غانم قائلة: "تحفة حبيتها"، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "صاحب السبق كان حاسس اننا هنلبسها كلنا في كورونا".وفي سياق آخر يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مشاركتها في فيلم "الفارس والأميرة"، وشارك في بطولته كل من دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، مدحت صالح، وآخرون، تأليف بشير الديك، وإخراج بشير الديك، إبراهيم موسى.