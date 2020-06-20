ميسي يتسبب فى إحراج كريستيانو رونالدو بعد عودة الدويات

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى وضع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي فى أمر محرج خلال الفترة الحالية .





وذكرت صحيفة" سبورت" الاسبانية أن ليونيل ميسي تسبب فى إحراج رونالدو بعدما ظهر بصورة مميزة مميزة بعد عودة الدوري الاسباني بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا.





وكان رونالدو قد ظهر بصورة سيئة وخسر لقب كأس إيطاليا أمام نابولي ولعب مباراتان منذ عودة النشاط ولم يستطيع التسجيل .



