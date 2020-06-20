السيناريست مصطفى محرم يكشف مصير مسلسل السيرة الذاتية للفنان محمد فوزي

السبت 20/يونيو/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف السناريست مصطفى محرم، عن نيته لعمل مسلسل جديد يجسد السيرة الذاتية للراحل محمد فوزي قائلاً: "انتهيت من كتابة 22 حلقة من مسلسل للراحل محمد فوزي".

وتابع مصطفى محرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" قائلاً: "سمير صبري سيتولى الانتاج الفني لهذا العمل وسنستقر على جهة الانتاج قريبًا.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف مصطفى محرم مشاركته في كتابة مسلسل "خمس بنات" الذي دارت أحداثه حول حياة الأخوات ومشاكلهم.

وشارك في بطولة هذا العمل كل من أمل العوضي، إبراهيم الحربي، فرح الصواف، إلهام علي، هنادي الكندري، وآخرون، تأليف مصطفى محرم، إخراج محمود دوايمة، صالح إبراهيم.

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