تصريحات مهمة من الصحة بشأن كورونا.. ومناشدة للمواطنين

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا: إن الزيادة اليومية ليست مؤشرًا لأرقام فيروس كورونا، لافتًا إلى أنهم يعتمدون على المعدلات الأسبوعية.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الزيادة الأسبوعية لفيروس كورونا لا يوجد بها قفزات كبيرة.





وأكد أن معدل الزيادة الأسبوعية في المعدل المقبول حتى الآن، موضحًا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الأيام الماضية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة.





وأضاف متحدث الصحة، أنه سيتم تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة مما يقلل من أعداد وفيات كورونا، مشيرًا إلى أنه أنه سيتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لأصحاب الأمراض المزمنة بداية من الغد في 8 محافظات.





ولفت إلى أن القوافل الطبية جزء من مبادرة 100 مليون صحة التي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.





وأشار إلى أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن وزيرة الصحة تراجع الاستعدادات الطبية لامتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات، واستعرضت الخطة مع وزير التعليم.





وأعلن توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات داخل اللجان، وأن سلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة، وأن هناك خطة تم وضعها لإخلاء المقر في حالة حدوث أي طارئ بامتحانات الثانوية العامة.





ولفت إلى أنه تم عقد لقاءات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بالاتفاق على ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة، وأن غالبية مستشفيات القطاع الخاص استجابت لقرارات الوزارة بشأن علاج مصابي كورونا.





وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة مع لمحافظين ضج المستشفيات الخاصة التي تخالف التسعيرة.





وأورد أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير.





وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص فيروس كورونا، وعدم سحب الأدوية من الأسواق بدون حاجة إليها، قائلًا: "ممكن تضيع فرصة على حد تاني تعبان".





خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 79

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 52211 حالة و2017 وفاة

وذكر أن بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



