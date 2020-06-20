"البحوث الفلكية" تحذر من هذه الظاهرة

قال الدكتور حامد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: إن اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل في عام 2020 في نصف الكرة الشمالي، والعكس في نصف الكرة الجنوبي.





وأوضح "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن القصة ليس لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، ولكن لها علاقة بطول فترة النهار؛ بسبب دوران الأرض.





وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأحد المقبل سيشهد كسوف جزئي للشمس بمصر، وعدد من الدول العربية، موضحًا أن كسوف الشمس سيكون لمدة 27 دقيقة، ناصحًا لمواطنين بعد النظر بالعين المجردة للشمس، وارتداء نظارات شمسية؛ لأن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى فقدان البصر.





وتابع "كسوف الشمس ظاهرة فلكية جميلة، وأدعو الجميع لمشاهدتها، والمعهد الفلكي سيفتح أبوابه للمشاركات"، مستكملًا: "مدة الكسوف بالكامل من الساعة 6 و24 دقيقة حتى الساعة 8 و30 دقيقة".



