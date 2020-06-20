أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس: إن هناك توصيات عالمية بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل لعدم انتشار كورونا.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فرص الإصابة بكورونا تقل لحد كبير مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.





وأشار إلى أن الجميع عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة، وأصحاب فصيلة الدم "A" الأشد إصابة.





وكشف عن أن أصحاب البشرة السوداء يصابون بفيروس كورونا أشد من أصحاب البشرة البيضاء.



