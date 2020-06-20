تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 20 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا





- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.





طقس السبت ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





موجه شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة ذروتها الأحد





وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن موجه شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة تصل ذروتها يوم الأحد المقبل.





وأكدت الهيئة في بيان، أن يشهد طقس السبت مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.





أوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد طقس على شمال الصعيد مائل للحرارة، بينما طقس حار على جنوب الصعيد.





تحذير من الخروج وقت الظهيرة





ومن جهتها، حذرت الهيئة خروج المواطنين وقت الظهيرة، وذلك حرصا علي سلامتهم.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية السبت، والتي تتمثل في شبورة المائية في الصباح الباكر مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط احيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وأشارت الهيئة، إلي تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





طقس الأحد شديد الحرارة





فيما يشهد يوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.





وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وتثير الرمال والأتربة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





توقعات درجات الحرارة الأيام المقبلة:





وعن درجات الحرارة السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.



