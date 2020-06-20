محمد شريف يحسم مستقبله بشأن العودة للنادي الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
حسم محمد شريف لاعب النادي الأهلي والمعار لنادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري مستقبله مع القلعة الحمراء بشأن عودته مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد. 

واقترب النادي الأهلي من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق. 

ويرفض شريف العودة إلى النادي الأهلي في ظل اقتراب صفقة طاهر، وذلك بسبب أنه نفس مركزه بالإضافة إلى وجود لاعبين أيضا في هذا المركز مع القلعة الحمراء. 

وأبلغ لاعب إنبي الحالي إدارة المارد الأحمر بأنه يريد العودة من أجل اللعب بشكل أساسي مع الفريق وعدم الجلوس على دكة البدلاء مرة أخرى. 

وسوف يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مكالمة هاتفية كع رينيه فايلر مدرب الفريق لحسم موقف الصفقات الجديدة والراحلين في الصيف.

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محمد شريف فيه رينية فايلر انتقالات الاهلي

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