وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

السبت 20/يونيو/2020 - 05:40 ص
وزير الاتصالات عمرو طلعت
وزير الاتصالات عمرو طلعت
أمنية فوزي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: "نسعى لحصول المواطن على الخدمات الحكومي من خلال وسائل رقمية".

وأضاف "طلعت"، خلال حواره تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أن مشروع مصر الرقمي تشارك فيه كل هيئات الدولة، لافتًا إلى أن منظومة الخدمات الحكومية المرقمنة ستشهد طفرة كبيرة في النصف الثاني من 2020.

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستساعد من لا يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن منظومة الخدمات الحكومية المرقمنة ستشهد طفرة كبيرة في النصف الثاني من 2020.

هذا، وقال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منذ عام 2019 مصر نفذت مشروع طموح لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في يناير 2020 إلى 30.3 ميجابتثانية بما يوازي أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة في أواخر عام 2018، ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثاني بين 43 دولة أفريقية. 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في حوارات "صوت مصر- تغيير الواقع"Narrative Summit- Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة "صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى انه لولا ما تم من جهد لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في 2019 ما كان للشبكات أن تستوعب الأحمال التي نتجت عن تنامي أنماط استخدام المواطنين لخدمات الاتصالات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير أن عدد ساعات ذروة الاستخدام تنامى من 7 إلى 15 ساعة في اليوم، وزادت الأحمال بنسبه 99%. وأشار الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي أصبح مسألة حتمية وتعمل لتحقيقها كل عناصر المنظومة الرقمية في مصر؛ وأشار إلى تتضافر جهود المجتمع الرقمي من حكومة إلى قطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز التدريب والتعليم التقني، والمهنيين المستقلين، والشركات الناشئة لبناء "مصر الرقمية".

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