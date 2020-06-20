"هتجيبوا عينين زي عيون أحمد زكي منين؟!".. تعليق ناري لمحمود سعد على تجسيد محمد رمضان شخصية الراحل (فيديو)





علق الإعلامي محمود سعد، على تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي في مسلسل، قائلًا: "هتجيبو عينين زي عيون أحمد زكي منين!.. مين يقدر يعمل العينين دي اللي حاضرة في ذاكرة الناس بقوة".





وأضاف خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة النهار" أنا لا اعترض على تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكي، هذا حقه كفنان، كما من حق بشير الديك أن يكتب المسلسل.





وأشار إلى أن هذا الحق يعود ايضًا لأسرة الفنان الراحل أحمد زكي فهم أصحاب الحق القانونين بحد قوله.





وأضاف محمود سعد: "أنا ما شوفتش أعمال كثيرة لمحمد رمضان فمش هقدر أحكم عليه".