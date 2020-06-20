موعد مباراة برشلونة القادمة.. بعد التعادل أمام أشبيلية

السبت 20/يونيو/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
خسر فريق برشلونة نقطتين غاليتين في سباق الحصول على لقب الدوري الإسباني، حينما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أشبيلية، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في الجولة 30 من الليجا.


وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد، الذي يستطيع اقتناص الصدارة، في خال فوزه على ريال سوسيداد غداً الأحد في نفس الجولة.


وسيستعد برشلونة للمباراة المقبلة، والتي ستجمعه بفريق أتليتيك بلباو على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 31 من البطولة.


ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، والذي يوافق 23 يوليو.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.



وتذاع المباراة على الهواء مباشرة، عبر قنوات بي إن سبورتس، المالك الحصري لحقوق الدولي الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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