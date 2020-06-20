تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
نقدم إليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع ال 30، والذي يتصدره فريق برشلونة في الوقت الحالي.

يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة برصيد21   هدفًا، ويأتي الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في المرتبة الثانية برصيد 16 هدفًا.

والنجم الأوروجوياني جيرارد مورينو، لاعب فريق فياريال يحل في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر انتهت مباراة برشلونة اليوم في مواجهة نظيره إشبيلية بالتعادل السلبي. 

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 16 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4_روجر مارتي..11 هدفًا.

5-أوكامبوس.. 11 هدفًا.

6_لويس سواريز.. 11 هدفًا.

7-لوكاس بيريز.. .. 11 هدفًا.

8- راؤول جارسيا.. 10 أهداف.

9_أنخيل رودريجيز.. 10 أهداف.

10- أوسكار .. 9 أهداف.

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